LE SALON À LA FERME CONFÉRENCE REPAS
Gruey-lès-Surance

Vosges

17 février 2023
Salle communale
4 rue de l'église
Gruey-lès-Surance
Vosges

2023-02-17 17:30:00 17:30:00 – 2023-02-17

Salle communale 4 rue de l’église

Gruey-lès-Surance

Vosges Gruey-lès-Surance Le collectif des Filles de la Plaine organise une conférence animée et animante nommée « Talon aiguille et Botte de foin » (rôle des femmes dans l’agriculture) suivi d’un repas paysan.

Repas paysan, buvette et ambiance musicale: (soupe de potiron (1€) et producteurs sur place pour compléter l’assiette avec du pain, du fromage de chèvre et de vache ainsi que du saucisson … le tout en bio). Salle communale 4 rue de l’église Gruey-lès-Surance

