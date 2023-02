LE SALON À LA FERME BERGERIE COURTE BOTTE Xertigny Xertigny Catégories d’Évènement: Vosges

Xertigny

LE SALON À LA FERME BERGERIE COURTE BOTTE, 17 février 2023, Xertigny

2023-02-17 14:00:00 – 2023-02-17 17:00:00

Vosges Xertigny Maxime, éleveur des moutons, ouvre les portes de sa ferme. Une causerie dédiée à la valorisation de la laine sera animée avec des témoignages. Visite de ferme, démonstration de tonte. confgrandestepinal@gmail.com +33 7 87 74 77 10 Xertigny

