Visite guidée dans le village : « La maîtrise du froid à Roquefort, quand le naturel côtoie l’artificiel » Samedi 16 septembre, 14h00 Le Saloir, Centre de ressources, de recherche et de valorisation des patrimoines roquefortais Gratuit. Sur inscription. Départ : Saloir, centre de ressources, de recherche et de valorisation des patrimoines roquefortais, place de l’église à Roquefort. Jauge de 25 personnes. Prévoyez des chaussures confortables. Durée : 1h30 – 2h.

Lors d’une visite guidée dans les rues du village de Roquefort, vous découvrirez pourquoi le froid est présent naturellement dans les caves de Roquefort et ce qui fait leur singularité.

Vous ferez également un bond de 130 ans en arrière à travers des personnages qui vous expliqueront les enjeux du froid artificiel, son installation à Roquefort depuis les premiers essais jusqu’à son adoption, ainsi que la coexistence de ces deux techniques.

Cette visite vous fera emprunter les ruelles et les escaliers du village sur une distance de 2 km, nous vous recommandons de vous munir de chaussures confortables, d’eau et d’un chapeau.

Le Saloir, Centre de ressources, de recherche et de valorisation des patrimoines roquefortais Place de l’église, 12250 Roquefort-sur-Soulzon Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie 05 65 74 05 51 https://www.facebook.com/roquefortlesaloir [{« type »: « email », « value »: « le.saloir@roquefortenaveyron.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 84 32 90 53 »}] Le Saloir est un centre de ressources (archives, bibliothèque, objets, son), de recherche et de valorisation des patrimoines roquefortais. Divers parking (à l’entrée et à l’intérieur du village).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

