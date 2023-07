Duo Berlinskaïa / Ancelle Le Salmanazar Épernay, 19 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Un récital à quatre mains par l’un des duos de piano les plus accomplis.

Tous les deux issus de lignées d’interprètes réputés, Berlinskaïa et Ancelle, duo inséparable, ambitionnent de contribuer à donner au duo de piano une place à l’égal des autres formations de musique de chambre. Les vrais duos fusionnels comme celui-ci sont rares et représentent un modèle d’accomplissement musical. En quelques années, ils se sont d’ailleurs forgés un répertoire riche d’œuvres rares, explorant des compositions originales et des transcriptions enrichies. Forts aussi d’une intense activité d’enregistrement en tant que duo, solistes et chambristes, le couple Berlinskaïa/Ancelle y exprime toute sa créativité. Pour ce concert, Bizet, Stravinsky et Ravel nous accompagneront..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 22:30:00.

Le Salmanazar Place Mendès France

Épernay 51200 Marne Grand Est



A four-hand recital by one of the world?s most accomplished piano duos.

Berlinskaya and Ancelle?s inseparable duo, both of whom come from lineages of renowned performers, aim to contribute to making the piano duo the equal of other chamber music ensembles. True fusion duos like this are rare, and represent a model of musical accomplishment. In just a few years, they have forged a rich repertoire of rare works, exploring original compositions and enriched transcriptions. The Berlinskaya/Ancelle duo also boast an intense recording activity as duos, soloists and chamber musicians, and express their creativity to the full. For this concert, Bizet, Stravinsky and Ravel will accompany us.

Un recital a cuatro manos de uno de los dúos pianísticos más consumados.

Berlinskaya y Ancelle son dúos inseparables que proceden de linajes de intérpretes de renombre. Su ambición es contribuir a que el dúo de piano esté a la altura de otros conjuntos de música de cámara. Los verdaderos dúos de fusión como éste son raros y representan un modelo de logro musical. En el espacio de unos pocos años, han construido un rico repertorio de obras raras, explorando tanto composiciones originales como transcripciones enriquecidas. El dúo Berlinskaya/Ancelle también ha realizado numerosas grabaciones como dúo, solista y músico de cámara, dando así rienda suelta a su creatividad. Para este concierto, nos acompañarán Bizet, Stravinsky y Ravel.

Ein vierhändiges Rezital von einem der erfolgreichsten Klavierduos.

Berlinskaja und Ancelle, ein unzertrennliches Duo, stammen beide aus einer Reihe berühmter Interpreten und wollen dazu beitragen, dass das Klavierduo einen gleichwertigen Platz wie andere Kammermusikformationen einnimmt. Wirklich verschmelzende Duos wie dieses sind selten und stellen ein Modell für musikalische Erfüllung dar. Innerhalb weniger Jahre haben sie sich ein umfangreiches Repertoire an seltenen Werken erarbeitet und dabei sowohl Originalkompositionen als auch Transkriptionen erforscht. Berlinskaja/Ancelle haben als Duo, Solisten und Kammermusiker eine rege Aufnahmetätigkeit entfaltet und ihre ganze Kreativität zum Ausdruck gebracht. In diesem Konzert werden wir von Bizet, Strawinsky und Ravel begleitet.

