Alors que l’Homme se déclare de plus en plus propre, le monde est de plus en plus sale. Poursuivant sa recherche autour des problématiques environnementales, David Wahl interroge notre rapport au déchet et à sa prolifération. Il en arrive à nos centrales nucléaires dont les déchets sont invisibles et inodores mais pourtant si dangereux. Jamais désespérant ou fataliste, il aborde ces problèmes avec recul et une bonne dose d’humour. Son récit, de Louis VI à nos jours, est passionnant et, tel un conteur, il le jalonne d’anecdotes aussi drôles qu’instructives.

Avec beaucoup de finesse et d’intelligence, David Wahl redéfinit ce qui est sale ou propre suivant les époques. Il retrace l’histoire et la géographie des déchets au fil des évolutions technologiques et alimente ainsi une réflexion profonde sur notre avenir écologique.

