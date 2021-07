LE SALAGOU SOUS LES ÉTOILES Clermont-l’Hérault, 11 août 2021-11 août 2021, Clermont-l'Hérault.

LE SALAGOU SOUS LES ÉTOILES 2021-08-11 21:00:00 – 2021-08-11 22:30:00

Clermont-l’Hérault Hérault

3 3 EUR À 21h, lieu de rdv fixé à la réservation pour une balade sous les étoiles. Au Salagou il y a le lac, le soleil… et le ciel ! Laure votre guide vous présente la voûte céleste et vous aiguille pour décrypter le ciel étoilé à l’oeil nu. Ce voyage à travers les étoiles, dans l’obscurité de la nuit, permet de découvrir quelques constellations d’été, dans une ambiance conviviale, simple et dans un langage accessible à tous. Parcours de 2 à 4 kms, Laure Charpentier est accompagnatrice en montagne. Elle est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, histoire, patrimoine, géologie, photos…) et fait découvrir les chemins sauvages et atypiques de la région. Prévoir petite bouteille d’eau, lampe frontale, plaid, polaire et baskets.

Tarifs : 5€/pers, 3€ enfants, étudiants et sans emploi, 12€ tribu (1 adulte + 4 enfants ou 2 adultes + 3 enfants) et gratuit pour les enfants de – de 6 ans, pass pro tourisme, carte mobilité réduite. Sur réservation

