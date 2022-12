LE SAINT-PAUL – MENU RÉVEILLON SAINT SYLVESTRE Préfailles Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

LE SAINT-PAUL – MENU RÉVEILLON SAINT SYLVESTRE 22 place du Marché Préfailles Loire-Atlantique

2022-12-31

2022-12-31 – 2022-12-31 Préfailles

Loire-Atlantique Préfailles MENU Entrée

Yaourt iodé, langue d’oursins bretons

Noix de Saint Jacques truffée, huître plainaise au champagne Plats principaux

Lotte meunière aux champignons des bois

Filet de boeuf truffé au topinambourg Dessert

Galet de fromages frais

Vacherin aux agrumes herbacés Un dîner unique en 6 temps pour la Saint Sylvestre au restaurant Le Saint-Paul, découvrez le menu… nathchri@hotmail.fr +33 2 40 21 68 98 https://le-saint-paul.fr/ Préfailles

