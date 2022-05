LE SAINT-MONT EN FÊTE Saint-Amé Saint-Amé Catégories d’évènement: Saint-Amé

Vosges

LE SAINT-MONT EN FÊTE Saint-Amé, 4 juin 2022, Saint-Amé. LE SAINT-MONT EN FÊTE Saint-Amé

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-06 18:00:00 18:00:00

Saint-Amé Vosges Saint-Amé Week-End de la Pentecôte, le Saint-Mont en fête pendant 3 jours Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 démonstration de Slackine à 150m au dessus du Pont des Fées

Dégustation de Flamenkuchs et de crêpes sur le site du Saint Mont uniquement le samedi

Organisation Association Slackième Sens Dimanche 05, Visite de la maison, projections diverses

Petite restauration et buvette assurée toute la journée

Organisation Association du Saint-Mont Lundi 06, 10h30 Messe avec Monseigneur Didier Berthet et le père Piotr Wilk

Repas sur place : Beignets de pommes de terre + saucisse fumées, fromage et dessert au choix

Sandwichs et buvette – Contact Lucie au 07 70 42 76 13

Organisation Société des fêtes de St Amé +33 7 68 74 51 40 https://lesaintmont.fr/ 0

Saint-Amé

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Amé, Vosges Autres Lieu Saint-Amé Adresse Ville Saint-Amé lieuville Saint-Amé Departement Vosges

Saint-Amé Saint-Amé Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ame/

LE SAINT-MONT EN FÊTE Saint-Amé 2022-06-04 was last modified: by LE SAINT-MONT EN FÊTE Saint-Amé Saint-Amé 4 juin 2022 Saint-Amé Vosges

Saint-Amé Vosges