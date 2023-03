Happy Days Arles Le saint laurent Pont-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Pont-de-Crau

Happy Days Arles Le saint laurent, 13 mai 2023, Pont-de-Crau. Happy Days Arles 13 et 14 mai Le saint laurent Gratuite ?HAPPY DAYS ARLES?

Le Restaurant le Saint Laurent à Arles 13200 vous propose un Week-end US du 13 au 14 Mai 2023 L’entrée est gratuite ! ❤ ? Au Programme :

✔ Expositions Véhicules US – Bikes & Cars

✔ Concerts

✔ Animations pour tous

✔ Stands exposants

✔ Balade Motos

✔ Tattoo & Barber

et bien plus encore…. Restauration et Buvette sur Place ???

Parking et Hôtel à proximité Infos au 06 88 82 58 81

Mail : resa.sbmc@gmail.com Le saint laurent 14 rue des fourches 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « Resa.sbmc@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:resa.sbmc@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T08:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:59:00+02:00

2023-05-14T16:00:00+02:00 – 2023-05-14T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Pont-de-Crau Autres Lieu Le saint laurent Adresse 14 rue des fourches 13200 Arles Ville Pont-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône Age max 99 Lieu Ville Le saint laurent Pont-de-Crau

Le saint laurent Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-crau/

Happy Days Arles Le saint laurent 2023-05-13 was last modified: by Happy Days Arles Le saint laurent Le saint laurent 13 mai 2023 Le saint laurent Pont-de-Crau Pont-de-Crau

Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône