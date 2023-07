Projection « Naissance des pieuvres » + rencontre et animation natation Le Saint-André des arts Paris Catégorie d’Évènement: Paris Projection « Naissance des pieuvres » + rencontre et animation natation Le Saint-André des arts Paris, 16 septembre 2023, Paris. Projection « Naissance des pieuvres » + rencontre et animation natation Samedi 16 septembre, 18h30 Le Saint-André des arts Séance gratuite sur inscription. Film sur la NATATION Naissance des pieuvres de Céline Sciamma France, 2007, 1h25, fiction L’été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce n’est regarder le plafond. Elles sont trois : Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des vestiaires leurs destins se croisent et le désir surgit. Si les premières fois sont inoubliables c’est parce qu’elles n’ont pas de lois. + rencontre et animation autour de la natation Le Saint-André des arts 30 rue Saint-André des arts Paris 75006 Quartier de la Monnaie Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « marine.jolivet@cip-paris.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00 © 2007 Haut et Court. Tous droits réservés Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Le Saint-André des arts Adresse 30 rue Saint-André des arts Ville Paris Lieu Ville Le Saint-André des arts Paris

Le Saint-André des arts Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/