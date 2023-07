Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Le Saint-André des arts Paris Catégorie d’Évènement: Paris Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Le Saint-André des arts Paris, 10 septembre 2023, Paris. Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Dimanche 10 septembre, 10h45 Le Saint-André des arts Atelier gratuit. Séance de cinéma aux tarifs habituels de la salle. Film et atelier autour du sport! La Grande Course au fromage de Rasmus A. Sivertsen Norvège | 2017 | 1h20 | animation | VF Solan et Ludwig vont braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant lors de la grande course au fromage.

À PARTIR DE 4 ANS + atelier bruitage d’une séquence de film sportif Le Saint-André des arts 30 rue Saint-André des arts Paris 75006 Quartier de la Monnaie Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « marine.jolivet@cip-paris.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T10:45:00+02:00 – 2023-09-10T12:00:00+02:00

2023-09-10T10:45:00+02:00 – 2023-09-10T12:00:00+02:00 © 2017 KMBO. Tous droits réservés Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Le Saint-André des arts Adresse 30 rue Saint-André des arts Ville Paris Lieu Ville Le Saint-André des arts Paris

Le Saint-André des arts Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/