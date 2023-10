Visite du barrage EDF du Saillant Le Saillant Voutezac, 27 octobre 2023, Voutezac.

Voutezac,Corrèze

Pourquoi le barrage est implanté à cet emplacement ? Qui est à l’origine de sa construction ? Comment fonctionne-t-il ? Une fois le portail franchi, montez sur le barrage et découvrez l’histoire de l’une des plus anciennes usines hydroélectriques du département. Par le Pays d’Art et d’Histoire.

Au programme: fonctionnement de l’usine actuelle, sa construction et son évolution…

Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de l’OT de Brive Agglomération.

En partenariat avec EDF.

Enfant à partir de 8 ans (interdit moins de 8 ans). Prévoir chaussures de marche.

10h00 devant l’usine hydro-électrique (côté Voutezac) – Gratuit

Durée : 2h.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Le Saillant Usine hydro-électrique

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Why is the dam located here? Who built it? How does it work? Once through the gate, climb the dam and discover the history of one of the oldest hydroelectric plants in the département. By the Pays d’Art et d’Histoire.

On the program: how the present-day plant works, its construction and evolution…

Limited number of places, booking essential with the Brive Agglomération Tourist Office.

In partnership with EDF.

Children aged 8 and over (under 8s not permitted). Please bring walking shoes.

10:00 am in front of the hydro-electric plant (Voutezac side) – Free admission

Duration: 2 hours

¿Por qué está la presa en este lugar? ¿Quién la construyó? ¿Cómo funciona? Una vez cruzada la puerta, suba a la presa y descubra la historia de una de las centrales hidroeléctricas más antiguas del departamento. A cargo del Pays d’Art et d’Histoire.

En el programa: funcionamiento de la central actual, su construcción y desarrollo…

Plazas limitadas, imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de la Aglomeración de Brive.

En colaboración con EDF.

Niños a partir de 8 años (no se admiten menores de 8 años). Se ruega llevar calzado de senderismo.

10 h Delante de la central hidroeléctrica (lado Voutezac) – Gratuito

Duración: 2 horas

Warum wurde der Damm an dieser Stelle errichtet? Wer hat den Bau initiiert? Wie funktioniert er? Sobald Sie das Tor durchschritten haben, steigen Sie auf den Damm und entdecken Sie die Geschichte eines der ältesten Wasserkraftwerke des Departements. Durch das Pays d’Art et d’Histoire.

Auf dem Programm stehen die Funktionsweise des heutigen Kraftwerks, sein Bau und seine Entwicklung…

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Brive Agglomération erforderlich.

In Partnerschaft mit EDF.

Kinder ab 8 Jahren (unter 8 Jahren verboten). Wanderschuhe mitbringen.

10:00 Uhr vor dem Wasserkraftwerk (Seite Voutezac) – Kostenlos

Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-10-13 par Corrèze Tourisme