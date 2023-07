Marché des Producteurs de Pays Voutezac – Le Saillant Le Saillant Voutezac, 4 juillet 2023, Voutezac.

Voutezac,Corrèze

Il y a le Saillant de Voutezac et celui d’Allassac, c’est pourtant le même village qui vous accueille tous les mardis de l’été au cours de ses Marchés des Producteurs de Pays (vente directe du producteur aux consommateurs).

Le Saillant se mérite, le pont au dessus de la Vézère avec ses 6 arches magnifiques rappelle un temps où la traversée était à péage, le Château est le théâtre du Festival de la Vézère chaque été, musique classique et opéra embellissent cette vallée déjà magnifique. La Chapelle du Saillant vous offre du ChagalL à admirer parmi toutes ces beautés..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 21:00:00. .

Le Saillant

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



There is the Saillant de Voutezac and the Saillant d’Allassac, but it is the same village that welcomes you every Tuesday in the summer during its « Marchés des Producteurs de Pays » (direct sales from the producer to the consumer).

The bridge over the Vézère with its 6 magnificent arches reminds us of a time when the crossing was subject to a toll, the castle is the scene of the Vézère Festival every summer, classical music and opera embellish this already magnificent valley. The Chapelle du Saillant offers you some ChagalL to admire among all these beauties.

Está el Saillant de Voutezac y el Saillant d’Allassac, pero es el mismo pueblo el que le da la bienvenida todos los martes durante el verano para sus « Marchés des Producteurs de Pays » (mercados de productores locales).

Le Saillant merece una visita: el puente sobre el Vézère, con sus 6 magníficos arcos, recuerda la época en la que se cobraba peaje por cruzar el río, y el castillo es escenario cada verano del Festival del Vézère, en el que la música clásica y la ópera adornan este valle ya de por sí magnífico. La Chapelle du Saillant ofrece algunas ChagalL para admirar entre toda esta belleza.

Es gibt den Saillant de Voutezac und den Saillant d’Allassac, doch es ist dasselbe Dorf, das Sie im Sommer jeden Dienstag im Rahmen seiner Marchés des Producteurs de Pays (Direktverkauf vom Erzeuger an den Verbraucher) empfängt.

Die Brücke über die Vézère mit ihren sechs wunderschönen Bögen erinnert an eine Zeit, in der die Überquerung der Vézère mautpflichtig war. Das Schloss ist jeden Sommer Schauplatz des Festival de la Vézère, bei dem klassische Musik und Opern dieses ohnehin schon wunderschöne Tal verschönern. Die Chapelle du Saillant bietet Ihnen ChagalL, das Sie zwischen all diesen Schönheiten bewundern können.

