Jeux olympiques kokeshi Le Safran Scène conventionnée d’Amiens Métropole Amiens, mercredi 19 juin 2024.

Jeux olympiques kokeshi Six établissements scolaires et six autres structures se rassemblent pour proposer chacun une épreuve sportive qu’ils ont inventé en transformant plastiquement des poupées kokeshi. Mercredi 19 juin, 08h00 Le Safran Scène conventionnée d’Amiens Métropole Matin pour les groupes ayant participé après midi sur l’inscription à définir auprès du safran

Début : 2024-06-19T08:00:00+02:00 – 2024-06-19T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-19T08:00:00+02:00 – 2024-06-19T18:00:00+02:00

Le Safran Scène conventionnée d’Amiens Métropole 3 Rue Georges Guynemer, 80080 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France