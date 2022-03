Le safran de Retz Oigny-en-Valois, 8 octobre 2022, Oigny-en-Valois.

Le safran de Retz Oigny-en-Valois

2022-10-08 10:00:00 – 2022-10-08 12:30:00

Oigny-en-Valois Aisne Oigny-en-Valois Aisne

Participez à la cueillette et l'émondage du safran, saveur unique en terre picarde, provenant d'une petite fleur étonnante : le crocus. En compagnie de Didier Cassemiche qui les cultive avec soin, découvrez tout sur cette fleur et terminez par une dégustation de cette épice aux douces saveurs orientales. À partir de 12 ans. Programme susceptible d'évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l'évènement en contactant l'organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/le-safran-de-retz

OTRV

Oigny-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-03-02 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT de Retz en Valois