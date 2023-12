Lecture de Noël Le Safran – 3, rue Georges Guynemer Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:00:00

fin : 2023-12-20 . Les lutins sont à la bibliothèque, ils organisent le soir le Noël mais rien ne se passe comme prévu… Tout public – Sur inscription 0 .

Le Safran – 3, rue Georges Guynemer

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

