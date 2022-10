Le sacré paralyse-t-il la liberté ? Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR 6 6 Aujourd’hui, si l’on en croit les médias, la résurgence du sacré paraît surtout s’opérer du côté des pulsions de mort. Les journaux ne parlent-ils pas de « guerres saintes » et de « terreur sacrée » ?

Partout, la peur frappe au ventre : une peur qui interrompt le déferlement joyeux, spontané, insouciant de la vie, une peur qui paralyse la liberté d’agir, de s’exprimer…

Assisterait-on au triomphe du sacré dont le côté ténébreux et violent n’avait pas échappé à Georges Bataille ? Comment penser désormais le couple sacré-liberté ? » Comment penser désormais le couple sacré-liberté ? Une conférence animée par Claire Reggio, Docteur en histoire des religions. Le Cube, salle le Plateau 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

