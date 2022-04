LE SACRE Montpellier, 3 juin 2022, Montpellier.

LE SACRE Montpellier

2022-06-03 – 2022-06-03

Montpellier Hérault

EUR 10 30 Ne manquez pas le concert symphonique “Le Sacre” à l’Opéra Berlioz/Le Corum !

Le Sacre du Printemps fit un immense scandale lors de sa création au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, le 29 mai 1913 : mais est-il une comète venue de nulle part faisant table rase sur le passé ? Ou bien l’oeuvre-phare de Stravinsky possède-t-elle des racines à chercher dans la grande école de composition apparue tardivement en Russie au XIXe siècle et représentée par Glinka, le Groupe des Cinq (dont faisait partie Borodine) et Tchaïkovski ?

Justement, la célèbre Ouverture de l’opéra Le Prince Igor prélude à ce programme. Et au milieu, le Concerto n° 2 pour piano de Liszt, chef d’oeuvre de virtuosité et de contrastes de thèmes, de tempos, de langage harmonique, de climats affectifs. Kirill Gerstein, brillant pianiste à l’insatiable curiosité et au jeu merveilleusement habile et puissant, en sera le soliste d’exception.

Durée : ± 1h30 avec entracte

Au programme:

Alexandre Borodine (1833–1887)

Le Prince Igor – Ouverture

Franz Liszt (1811–1886)

Concerto pour piano n° 2 en la majeur S. 125

Igor Stravinsky (1882–1971)

Le Sacre du printemps

