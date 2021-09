Le sacre du printemps – Louis Barreau – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 8 mars 2022, Nantes.

Danse. Le chorégraphe Louis Barreau offre une relecture contemporaine du ballet “Le sacre du printemps”. Oeuvre maîtresse du compositeur russe Igor Stravinsky, elle marque les débuts des ballets modernes au début du XXe siècle. À partir de l’analyse de la partition musicale, cinq danseurs·euses tissent et déploient la toile d’une structure dont les fils spatiaux, musicaux, gestuels et relationnels s’entrelacent pour ne créer finalement qu’un seul lacis dansé. Un cheminement vers la consécration du printemps qui nous rappelle, dans une longue et intense inspiration, que nous sommes à chaque instant à la lisière entre la vie et la mort. Il nous invite à mesurer la précieuse valeur de nos existences, reliées les unes aux autres par une synchronie de souffles qui ne s’épuise jamais.Chorégraphie : Louis Barreauavec Marion David, Steven Hervouet, Flore Khoury, Félix Maurin, Marie Viennot Durée : 45 min.

