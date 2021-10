LE SACRE DU PRINTEMPS Le Mans, 14 décembre 2021, Le Mans.

LE SACRE DU PRINTEMPS 2021-12-14 – 2021-12-14 L'Espal 60 rue de l'Esterel

Le Mans Sarthe

EUR 9 23 Dans des ambiances lumineuses, cinq interprètes, vêtus comme vous et moi, entrecroiseront les fils d’argent de la partition d’Igor Stravinsky pour sacrer, en plus du printemps, la danse « pour elle-même » – c’est-à dire la danse comme puissance expressive du geste et comme principe régénérateur du corps…

Mars et ça repart !

+33 2 43 50 21 50

