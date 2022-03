LE SACRE DU PRINTEMPS Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

LE SACRE DU PRINTEMPS Forbach, 17 mars 2022, Forbach. LE SACRE DU PRINTEMPS avenue Saint-Rémy Le carreau Forbach

2022-03-17 19:00:00

Forbach Moselle Forbach Pina, sors de ce corps ! Pour qui a eu la chance de voir la version du Sacre du printemps de Pina Bausch, le choc a certainement été au rendez-vous tant sa proposition est parvenue à rendre charnel le sacrifice primitif qui se joue. Bien des décennies plus tard, le metteur en scène catalan Roger Bernat a choisi de reprendre la chorégraphie en y apposant ses propres mots pour la décortiquer. Le public, muni de casque, est invité à les écouter activement… et à rejouer en groupe le Sacre façon Pina ! Une sacrée expérience de théâtre immersif qui vous fera regarder votre voisin d’une toute autre manière une fois la représentation terminée. Créé il y a plus de dix ans, ce spectacle ne cesse de faire le tour du monde et est traduit dans toutes les langues, tant il constitue l’un des must en la matière. Devenez « spect-acteurs » à votre tour ! +33 3 87 84 64 30 https://carreau-forbach.com/ Le carreau

