LE SACRE DU PRINTEMPS ET L’OISEAU DE FEU Béziers, 16 avril 2022, Béziers.

LE SACRE DU PRINTEMPS ET L’OISEAU DE FEU Béziers

2022-04-16 20:30:00 – 2022-04-16

Béziers Hérault

14 EUR L’Oiseau de Feu :

Conte dansé du chorégraphe Michel Fokine sur une musique d’Igor Stravinski, l’Oiseau de feu fut créé à l’Opéra de Paris le 25 juin 1910 par les Ballets russes de Serge Diaghilev. « Ivan Tsarévitch voit un jour un oiseau merveilleux, tout d’or et de flammes ; il le poursuit sans pouvoir s’en emparer, et ne réussit qu’à lui arracher une de ses plumes scintillantes », ainsi débute le libretto puisé dans les contes traditionnels russes. Mais ce n’est pas le portrait de cet oiseau que nous allons dessiner, ni celui que réalisa George Balanchine en 1949 d’après cet argument sur la suite d’orchestre de 1945 pour le New York City Ballet. Stravinski qui tira trois suites de son ballet en 1910, 1919 et 1945, confiera à ce propos : « Je préfère la chorégraphie de Balanchine pour la version 1945 de la suite de l’Oiseau de feu à l’ensemble du ballet de Fokine et à la musique aussi : la musique du ballet complet est trop longue et de qualité inégale ».

À l’instar de Balanchine, c’est la suite de concert de 194que nous utilisons, Maurice Béjart dont il me valut de danser la version en 1979 au Ballet du Rhin s’étant appuyé à l’Opéra de Paris en 1970 sur celle plus courte de 1919. Oiseau porteur d’espoir, ou bien icône révolutionnaire guidant des partisans vêtus de battle-dress, Béjart précisera en avant-propos :

« Stravinski, musicien russe, Stravinski musicien révolutionnaire. L’Oiseau de feu est le phénix qui renaît de ses cendres. Le poète comme le révolutionnaire est un oiseau de feu ». De notre côté, on retiendra que les oiseaux symbolisent ce qui relie le ciel et la terre, voire que le phénix se décomposant pour renaître personnifie dans la religion chrétienne l’immortalité de l’âme et la résurrection du Christ. Au reste, dans son commentaire de la partition, le compositeur Reynaldo Hahn évoqua en 1910 : « un souffle très pur, très fort, et qui vient des hauteurs ». D’où la tentation de faire de l’Oiseau de feu un passeur de lumière portant au coeur des hommes la consolation et l’espoir, à l’image de François d’Assise, le saint poète de la nature qui conversait avec ses frères les oiseaux qu’ils soient beaux rayonnants d’une grande splendeur, ou bien simples moineaux.

Thierry Malandain

Durée : 30 minutes

Musique : Igor Stravinsky

Chorégraphie : Thierry Malandain

Costumes : Jorge Gallardo

Lumières : François Menou

Réalisation costumes : Véronique Murat, Charlotte Margnoux

Maîtres de ballet : Richard Coudrey & Giuseppe Chiavaro

Ballet pour 22 danseurs

Coproducteurs

Donostia Kultura – Victoria Eugenia Antzokia -Donostia / San Sebastián (Espagne) – Ballet T, Chaillot-Théâtre national de la Danse – Paris, Théâtre des Salins, Scène nationale – Martigues, Le Cratère – Scène nationale Alès, Opéra de Reims, La Rampe – Scène conventionnée Echirolles, Opéra de Saint Etienne, CCN Malandain Ballet Biarritz

Partenaires

Théâtre Olympia d’Arcachon, Le Parvis – Scène nationale de Tarbes Pyrénées, Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, Festival de Danse Cannes – Côte d’Azur France

Le Sacre du Printemps :

Le rapport de l’homme et de la nature fascine et inquiète Martin Harriague. De ce qu’il évoquait déjà dans ses créations récentes (Sirènes, Fossile, Serre) – la renaissance du vivant, sa puissance, la lutte pour sa survie – l’oeuvre iconoclaste et géniale de Stravinski pour les Ballets russes contient tout, et plus encore. Par bien des aspects, le Sacre était une avancée « révolutionnaire », tant par sa chorégraphie de Nijinski que pour sa partition. Harriague décide de s’emparer du mythe en respectant l’intention originelle du compositeur : illustré par un rite païen, « c’est la sensation obscure et immense à l’heure où la nature renouvelle ses formes, et c’est le trouble vague et profond d’une pulsion universelle », précise Stravinski dans un article que Martin Harriague prend pour référence.

Jacques Rivière, clairvoyant directeur de la NRF, parlait à l’époque d’un « ballet biologique » : « le printemps dans

son effort, dans son spasme … On croirait assister à un drame du microscope ». Le martèlement rythmique complexe qui donne à l’oeuvre sa force sauvage et menaçante convient au langage corporel de Martin Harriague, explosif et terrien. Parce que la musique le lui dicte, il renonce cette fois à tout lyrisme gestuel; il se concentre sur le pouvoir expressif du mouvement primitif et des figures fractales par lesquelles le groupe s’enroule, se déploie, se contracte comme le vivant resurgit, se fraie partout un chemin avant d’exploser.

À Nijinski qui avait osé cette rupture transgressive avec le langage classique, Harriague emprunte le piétinement des Augures printaniers qui « marquent de leur pas le pouls du Printemps ». Les citations du ballet originel s’arrêtent là, mais la pièce toute entière témoigne de la volonté de s’appuyer, pour mettre en scène la vision de Stravinski, sur l’expressivité de la musique, particulièrement éclatante sous la baguette de Teodor Currentzis. On ressent physiquement l’énergie sauvage et l’effroi intemporel qui habitent ce groupe confronté à la violence du vivant, purifié par le rite. On perçoit la sauvagerie et la nécessité de l’offrande finale de l’élue, principe féminin incarnant l’énergie du printemps, la sève, pure et saine, qui monte, allégorie du vivant qui s’élève vers la lumière.

Durée : 35 minutes

Musique et argument : Igor Stravinski

Chorégraphie et scénographie : Martin Harriague

Lumières : François Menou et Martin Harriague

Costumes : Mieke Kockelkom

Réalisation costumes : Véronique Murat, Charlotte Margnoux

Réalisation décor / accessoires : Frédéric Vadé

Assistantes chorégraphe : Françoise Dubuc, Nuria Lõpez Cortès

Ballet pour 19 danseurs

Coproducteurs

Donostia Kultura – Victoria Eugenia Antzokia -Donostia / San Sebastián (Espagne) – Ballet T, Chaillot-Théâtre national de la Danse – Paris, Théâtre des Salins, Scène nationale – Martigues, Le Cratère – Scène nationale Alès, Opéra de Reims, La Rampe – Scène conventionnée Echirolles, Opéra de Saint Etienne, CCN Malandain Ballet Biarritz

Partenaires

Théâtre Olympia d’Arcachon, Le Parvis – Scène nationale de Tarbes Pyrénées, Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, Festival de Danse Cannes – Côte d’Azur France

Soirée ballet dédiée à Igor Stravinsky : L’Oiseau de Feu et Le Sacre du Printemps.

Béziers

