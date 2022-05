LE SACRE DU PRINTEMPS DE STRAVINSKY La Villa, 21 mai 2022, Illkirch-Graffenstaden.

LE SACRE DU PRINTEMPS DE STRAVINSKY

La Villa, le samedi 21 mai à 20:30

Michèle Renoul et Elizabeth Vinciguerra sont deux pianistes, amies et complices. Pour le 50ème anniversaire de la mort de Stravinsky, elles vous proposent une approche différente du Sacre du Printemps avec la participation inédite des classes chorégraphiques hip-hop dirigées par Mohamed El Amroussi, danseur-chorégraphe et enseignant à la Vill’A. _A cette version déjà très difficile, elles ont ajouté un dispositif de percussions autour du piano pour une interprétation à 4 mains, 4 pieds et 2 baguettes. Un récital alliant prouesse technique et musicale._ _« Avec Michèle Renoul et Elizabeth Vinciguerra, le piano devient extensible. » DNA_

Tarifs (en €) Plein : 14 Réduit : 12 Abonné : 9 Jeune : 6

d’après la version originale pour piano 4 mains

La Villa Rue Krafft Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T21:30:00