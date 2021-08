Le Sacre du Printemps de Stravinski – Saison ONPL Cité des Congrès, 10 mai 2022, Nantes.

2022-05-10 Concerts les 10 et 11 mai 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Concerts les 10 et 11 mai 2022 à 20h

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Michael Jarrell (né en 1958) – Création mondiale – 15 min. Maurice Ravel (1875-1937) – Concerto en sol pour piano et orchestre – Lucas Debargue, piano – 20 min. Igor Stravinski (1882-1971) – Le Sacre du Printemps – 36 min. Pascal Rophé, direction Dans l’écriture musicale de Michael Jarrell, les harmonies sont assez proches de celles de Stravinski. Pascal Rophé dirigera ici une Création mondiale de ce compositeur à l’énergie créatrice débordante. Entré dans la lumière au Concours Tchaïkovski de Moscou en 2015, Lucas Debargue rejoindra les musiciens de l’ONPL dans le Concerto en sol de Ravel, chef-d’œuvre aux accents jazzy et à la rythmique tour à tour sautillante, langoureuse et hispanisante. Stravinski était en pleine composition de L’Oiseau de feu lorsque lui vint l’idée d’un spectacle en forme de grand rituel païen, où une jeune vierge serait sacrifiée aux divinités telluriques. Le 29 mai 1913, la création du Sacre du Printemps à Paris au Théâtre des Champs-Élysées fut l’un des scandales les plus mémorables de l’histoire de la musique. Pourtant, avec force et splendeur, le compositeur crée ici une véritable atmosphère, une gloire à la nature et livre au répertoire un sommet de musique.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes