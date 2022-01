Le sac à histoires de louisa Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Le sac à histoires de louisa

du mercredi 9 février au mercredi 23 février à Bibliothèque Annexe du Sapin Vert

Aux petits de 0 à 4 ans …

Entrée gratuite

Louisa raconte des histoires…
Bibliothèque Annexe du Sapin Vert
47 Rue de l'Union, 59150 Wattrelos
Wattrelos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T10:30:00 2022-02-09T11:15:00;2022-02-23T10:30:00 2022-02-23T11:15:00

