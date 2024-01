FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY LE SABOT D’OR St Gilles, samedi 25 mai 2024.

French Touch made in Germany Cirque et humour / ImmoPremier spectacle qui réunit baguette et bretzel, Chopin et Beethoven, Peugeot et Volkswagen, pétanque et saucisses de Francfort… IMMO propose un mélange culturel franco-allemand explosif, où l’on retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie. Avec des numéros délirants, il revient sur les objets typiques, traditions, clichés et particularités de la France et de l’Allemagne.Jongleur étonnant, musicien débridé, acrobate fou, Immo capte le public avec son spectacle frénétique, incroyable de prouesses et irrésistiblement drôle. Tout public – 60 min – Normal 19 €, réduit 14 €, abonné 13 €, carte Sortir ! 4 € en partenariat avec l‘Association d‘Amitié Franco-Allemande© B.Zanzottera

Tarif : 16.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

LE SABOT D’OR Le Pont Hazard 35590 St Gilles 35