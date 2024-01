NIMBUS LE SABOT D’OR St Gilles, 24 février 2024, St Gilles.

Samedi 24 février 16 h et 18 h 30NimbusCiné-concert / Nefertiti in the kitchenAprès Eugenio en 2018, retrouvez Nefertiti in the Kitchen pour ce nouveau ciné-concert.Deux laborantins pas comme les autres vous accueillent. Autour d‘eux, des instruments de musiques bien-sûr mais aussi d‘autres curiosités fabriquées maison prennent vie dans leur laboratoire burlesque et théâtral.Cinq courts métrages sur la nature et les animaux s’animent, entre fantaisie, humour, poésie et sagesse dans cet univers varié (stop motion, pâte à modeler, papier mâché, dessin et collage, 2D numérique). À partir de 3 ans – 40 min – Normal 9 €, réduit et abonné 7 €, carte Sortir ! 4 € en partenariat avec RM© Cento e oito

Tarif : 9.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE SABOT D’OR Le Pont Hazard 35590 St Gilles 35