CABARET LE SABOT D’OR St Gilles Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

ST GILLES CABARET LE SABOT D’OR St Gilles, 27 janvier 2024, St Gilles. Dîner-spectacle sous les couleurs des plus beaux moments de Cabarets. Deux Chanteurs, Quatre danseuses et une acrobate aérienne seront sur la scène du Sabot d’Or (35). Une heure trente de Show sensationnel qui sera alterné de plats divins sous l’œil expert du traiteur « Les Petits Curieux ».

Tarif : 63.00 – 63.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30 Réservez votre billet ici LE SABOT D’OR Le Pont Hazard 35590 St Gilles Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, ST GILLES Autres Code postal 35590 Lieu LE SABOT D'OR Adresse Le Pont Hazard Ville St Gilles Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville LE SABOT D'OR St Gilles Latitude 48.157528 Longitude -1.836067 latitude longitude 48.157528;-1.836067

LE SABOT D'OR St Gilles Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-gilles/