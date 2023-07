Orchestre National de Bretagne Vents du Printemps Le Sabot d’Or Saint-Gilles, 19 avril 2024, Saint-Gilles.

Orchestre National de Bretagne

Vents du Printemps Vendredi 19 avril 2024, 20h00 Le Sabot d’Or Normal 19 €, réduit 14 €, abonné 13 €, carte Sortir ! 4 €

Orchestre National de Bretagne – Vents du Printemps

Concert classique

1ere partie : école de la Flume

L‘ONB allie jazz et musique classique avec le concert Vents de Printemps, construit autour des instrumentistes à vents de l‘orchestre, trop rarement entendus seuls. Le musicien/chef d‘orchestre Jean-Luc Fillon, connu pour ses improvisations au hautbois et ses programmes novateurs dirigera ce programme.

Nous embarquons pour un voyage à travers le temps de la musique classique. Un concert en swing et en élégance.

Programme :

Beethoven – Octuor à Vents

Gounod – La petite symphonie pour ensemble à vent

Gershwin – Extraits de Porgy et Bess

Echos of Ellington – medley de Sentimental Mood, Caravan, Half the Fun

Brubeck/St-James – Blue Rondo à la Turk

Chick Corea – Children’s Songs

| Tout public – 2 h 15 avec entracte – Normal 19 €, réduit 14 €, abonné 13 €, carte Sortir ! 4 €

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale »}] A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

