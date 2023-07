Karim Duval Le Sabot d’Or Saint-Gilles, 15 mars 2024, Saint-Gilles.

Karim Duval Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Le Sabot d’Or Normal 28 €, réduit 21 €, abonné 20 €, carte Sortir ! 4 €

Après le succès de son spectacle “Y“ , Karim Duval revient avec un nouvel opus. Le spectacle de la maturité où l‘artiste compte bien affirmer ce style découvert par des centaines de milliers de spectateurs et d‘internautes, privilégiant le fond. Toujours le fond.

À travers une observation fine de notre société, ses incertitudes, ses fractures… ainsi que les grandes thématiques de notre époque : travail, écologie, éducation, engagement, innovation aveugle… Le tout mis en valeur par ses atouts fétiches : de l‘autodérision, de l‘improvisation, une écriture recherchée, un jeu de comédien précis, une pointe de poésie et beaucoup (beaucoup) d‘humour !

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 64 63 27 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@saint-gilles35.fr »}] A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Alan Raymond