Bynocchio de Mergerac Le Sabot d’Or Saint-Gilles, 4 février 2024, Saint-Gilles.

L’action se déroule dans un atelier de menuiserie où bricolent deux personnages farfelus, un peu fous, un peu « simplets » aussi.

Dans cet univers de bois tendre, l’âme de Bynocchio trotte sur des copeaux d’humour…

Créé il y a 30 ans, « Bynocchio de Mergerac »a été joué environ 2 000 fois. Cette ultime reprise est cette fois présentée par une actrice et un acteur, Parité et Mathurin, qui nous raconteront la même histoire qu’en 1994.

À ceci près que de temps en temps, ils s’abandonnent à une gentille dualité homme/femme. « Gentille », parce que, chez ces deux-là, l’une complète l’autre et vice-versa. Un sous-texte modeste écrit à quatre mains pour rappeler le plus simplement du monde que l’entente cordiale existe entre sexes opposés et probablement grâce à un brin de fantaisie et d’humour…

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 64 63 27 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@saint-gilles35.fr »}] A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

