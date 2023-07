La veillée Le Sabot d’Or Saint-Gilles, 20 janvier 2024, Saint-Gilles.

La veillée Samedi 20 janvier 2024, 20h30 Le Sabot d’Or Normal 19 €, réduit 14 €, abonné 13 €, carte Sortir ! 4 €

Mme Champolleau, M. Gauthier et Guillaume, originaires de Bourgogne, participent à une excursion en Bretagne organisée par la maison de retraite de Ménetreux.

À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison. Guillaume animera la soirée, M. Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation…

Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole…

On se laissera surprendre à chanter, à parler des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde. C’est rythmé, joyeux et contagieux !

| Tout public (+ 8 ans) – 1 h 55 – Normal 19 €, réduit 14 €, abonné 13 €, carte Sortir ! 4 € |

en partenariat avec Bretagne en scène(s) + Réseau Chainon Manquant

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 64 63 27 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@saint-gilles35.fr »}] A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

