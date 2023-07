Robinson et Samedi soir Le Sabot d’Or Saint-Gilles, 12 novembre 2023, Saint-Gilles.

Robinson et Samedi soir Dimanche 12 novembre, 16h00 Le Sabot d’Or Normal 9 €, réduit et abonné 7 €, carte Sortir ! 4 €

Robinson et Samedi Soir est un spectacle musical funk et hip-hop, l’histoire d’une rencontre étonnante entre deux personnages que tout oppose.

Dans ce conte musical joyeux librement inspiré du mythe de Robinson Crusoé, Soul Béton choisit la voie de la dérision, de l’absurde et du burlesque pour évoquer le rapport aux autres et au temps.

Pour accompagner cette rencontre aussi tendre qu’insolite, le duo imagine une collection de hits groovy et dansants, à la croisée du funk, du hip-hop et de l’électro.

| À partir de 6 ans – 50 min

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 64 63 27 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@saint-gilles35.fr »}] A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

©Titouan Masse