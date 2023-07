Fourth Moon – Festival le Grand Soufflet Le Sabot d’Or Saint-Gilles, 7 octobre 2023, Saint-Gilles.

Fourth Moon – Festival le Grand Soufflet Samedi 7 octobre, 20h30 Le Sabot d’Or Tout public – Normal 14 €, réduit 11 €, abonné 10 €, carte Sortir ! 4 €

Composé de 4 musiciens venus de 4 pays différents, Fourth Moon est un groupe à part sur la scène celtique actuelle. C’est l’histoire d’un Autrichien, d’un Écossais, d’un Français et d’un Italien qui utilisent leurs différents parcours musicaux pour créer un son frais, puissant et unique. Les quatre virtuoses expérimentent ensemble de nouvelles façons de créer un son actuel aux influences variées, accompagnés de la merveilleuse chanteuse écossaise Ainsley Hamill.

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 64 63 27 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@saint-gilles35.fr »}] A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

DR