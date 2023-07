Présentation de saison Le Sabot d’Or Saint-Gilles, 28 septembre 2023, Saint-Gilles.

Présentation de saison Jeudi 28 septembre, 19h30 Le Sabot d’Or Entrée libre sur inscritption

Nous l’avons imaginée comme une invitation à savourer en avant-première le programme des spectacles de cette nouvelle saison. Des moments à partager qui vous donneront envie de nous rejoindre au Sabot d’Or tout au long de l‘année.

Puis place au spectacle !

Le Manipophone, c’est un tour de chant pas comme les autres. Dans ce cabaret au charme désuet, chantez avec les plus grands artistes de variété française et internationale des années 30 à 60’s.

Surprises et émotions garanties, on s’y croirait !

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 64 63 27 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@saint-gilles35.fr »}] A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

Greg Bouchet