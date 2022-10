Le complexe du pingouin Le Sabot d’Or, 26 février 2023, Saint-Gilles.

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne

02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs. Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations. Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

DIM 26 FEVRIER

11 H / 15 H

Marionnettes

Le complexe du pingouin

Le mouton carré

Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux… L’envie le saisit de prendre de la hauteur.

Après tout, lui aussi est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ?

Mais étrangement, si ses ailes sont habiles à le propulser dans l’eau, elles ne semblent pas disposées à le porter dans les airs…

Qu’à cela ne tienne, il volera !

Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.

À partir de 3 ans – 40 min

Normal 9 €, réduit et abonné 7 €, carte Sortir ! 4 €

© Ernest S Mandap

Jeu & manipulation : Caroline Cybula / Bénédicte Gougeon (en Alternance) | Jeu & voix live Clara Bodet | Mise en scène, scénographie & création marionnettes Bénédicte Gougeon | Création musicale & univers sonore David Charrier | Illustrations & univers visuel Csil |

Création lumière & Vidéo Emmanuel Larue.

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.

Aides à la création : DRAC des Pays de la Loire, Région Pays de La Loire, Département de Maine et Loire. SPEDIDAM | Co-productions : Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Château Rouge, Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création au titre des nouvelles écritures du corps et de la parole d’Annemasse ; Le Grand R, Scène nationale de La Roche sur Yon ; Le Carroi, La Flèche ; Le Kiosque, Mayenne ; THV, Scène conventionnée Jeune Public, St Bathélémy d’Anjou ; Espace René Proby, St Martin d’Hère ; Théâtre Jean Arp, Scène Conventionnée d’intérêt national Art et Création pour la marionnette et autres formes associée de Clamart ; Ville de Lille, Maisons Folie | Accueils en résidence : Ville de St Hilaire de Riez ; Cie Tro Héol, Quéménéven ; PadLoba, Angers ; Théâtre pour 2 mains, Pascal Vergnault, Nantes ; La Balise, Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie.



