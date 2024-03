« Le Rythme du Silence » Yom x Ceccaldi : Clôture du Festival Détours de Babel Salle Messiaen Grenoble, dimanche 7 avril 2024.

« Le Rythme du Silence » Yom x Ceccaldi : Clôture du Festival Détours de Babel Orient et jazz, entre méditation au temps suspendu et transe rythmique déchaînée Dimanche 7 avril, 14h45, 16h45 Salle Messiaen Tarif : Tarif au choix : 8 à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T14:45:00+02:00 – 2024-04-07T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T16:45:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Yom entend un jour un maître Sufi parler du “Rythme du Silence” pour désigner ce que nous nommons communément “méditation”. Cette poétique périphrase résonne en son esprit à tous les niveaux et lui semble correspondre à la description d’un nouveau paradigme d’exploration musicale où la méditation et la transe ne feraient plus qu’un, les compositions se développant selon deux pôles développés jusqu’à leur paroxysme d’extrême suspension du temps d’un côté, et de déchaînement rythmique de l’autre, et ce en dehors de toute référence culturelle directe, même si l’Orient, le Moyen-Orient, le Jazz et quelques volutes électro continuent de jalonner ce nouveau paysage musical. L’inexploré qui, lui, sera le mot d’ordre de ce quartet audacieux, de par le nouveau chemin de Yom en direction de la transe et sa volonté de la vivre avec le public et non juste face au public.

Salle Messiaen grenoble Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/le-rythme-du-silence-yom-x-ceccaldi »}]