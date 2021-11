Le Rythme du Silence Plougastel-Daoulas, 11 juin 2022, Plougastel-Daoulas.

Dans le prolongement de “Prières”, leur précédent opus, ces pointures de la clarinette et de l’orgue creusent le sillon d’une nouvelle spiritualité musicale. Jusqu’à l’épure, leur travail nous fait pénétrer au cœur organique de leurs deux instruments, qui finissent par n’en faire plus qu’un. L’expertise timbrale de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard nous mène dans une profonde méditation tandis que les volutes de la clarinette apposent sur ce tableau sonore une brume lancinante qui déjoue notre rapport au temps et nous offre des mélodies au lyrisme quasi-romantique, comme des réminiscences d’un Orient fantasmé.

Durée 1h.

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/Le-rythme-du-silence.html

