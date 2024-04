Le Rythme dans la peau – Conférence performée – Renata Andrade & Clémence Canet Médiathèque de Roubaix Roubaix, samedi 13 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-13 15:30

Fin : 2024-04-13 17:00

Le BAR propose le samedi 13 avril à 15:30 au sein de la Criée – Médiathèque de Roubaix – une conférence performée sur l'histoire de la Samba brésilienne par Renata Andrade et Clémence Canet.

En ouverture de l’année interculturelle 2024 des danses du monde, les artistes chercheuses Renata Andrade et Clémence Canet retraceront l’évolution de cette danse et de cette musique issue des communautés urbaines noires discriminées du Brésil pour devenir l’un des phénomènes culturels les plus importants du Brésil et l’un des symboles du pays.

Cette conférence performée permet de découvrir tout à la fois cette longue histoire qui a pris naissance à Bahia avant de s’épanouir à de Rio de Janeiro au début du XXe siècle et comment les artistes contemporaines convoquent cet héritage culturel pour instruire et interroger nos représentations et imaginaires.

Un temps d’échange et de partage autour d’un buffet seront les bienvenus afin d’échanger sur la richesse de ce phénomène culturel.

Retrouvez le programmme de l’année des danses du monde 2024

La Grand Plage – Médiathèque de Roubaix

