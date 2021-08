Le ruisseau du Tellé retrouve ses droits Pont-Mahaud,terrain aux ânes,route d’Orgères,PONT-PÉAN, 18 septembre 2021, Pont-Péan.

Le ruisseau du Tellé retrouve ses droits écobalade#2 – 18 septembre 2021 – Pont Mahaud – Pont-Péan ————————————————————————————————– ### Une balade nature autour de l’eau entre histoire et réalités d’aujourd’hui Avec une balade «pour les grands» en deux sessions et une activité enfants en continu. **Venez à la découverte de l’histoire du ruisseau du Tellé, de sa richesse incroyable, du travail de recherche que font aujourd’hui les techniciens de l’eau du SMBV pour lui redonner son cours naturel.** À la reconquête de la qualité de l’eau, ils vous parleront du potentiel de sa ressource en eau, de sa biodiversité en lien avec ses zones humides et de la nécessité de les protéger. Ils vous diront aussi leurs rôles essentiels dans leurs capacités de protection contre les inondations. **L’industrie naissante du XVIIIe siècle les avait profondément modifiés pour utiliser la force hydraulique nécessaire à l’exploitation de la mine de plomb argentifère de Pont-Péan, le XXIe siècle sera celui de sa renaissance.** **Le samedi 18 septembre matin l’écobalade#2 «le ruisseau du Tellé retrouve ses droits» vous conduira à la découverte du ruisseau qui traverse Pont-Péan du sud au nord pour se jeter dans la Seiche.** La **rivière Seiche se trouve elle-même à la confluence toute proche de la rivière Vilaine, le «poumon» de l’eau que nous utilisons sur le bassin rennais et qu’il est urgent de préserver pour notre alimentation en eau potable.** Le Tellé reçoit à Pont-Péan ses affluents, la Hamonais, la Blanchetais, Les Bignons et des ruisseaux restés sans nom, également canalisés par l’histoire et qui parfois aujourd’hui sont encore considérés à tort comme des fossés ! Ces ruisseaux forment tout un réseau dentrique essentiel à notre alimentation en eau et à la biodiversité dont nous dépendons. Leurs cours et zones humides ont été recalibrés par l’histoire et par l’industrie naissante du XVIIIe siècle. **Elle employait alors la force hydraulique pour faire fonctionner les grandes roues à aube de la mine de plomb argentifère de Pont-Péan. Elle a ainsi favorisé étangs, barrages, lignes droites et débits pour faire fonctionner bocard, forge et pompes nécessaires à l’exhaure de la mine. Pont-Péan était alors un miroir d’eau qui s’étendait jusqu’aux communes voisines d’Orgères et de Laillé.** **Balade Activités adultes et enfants à partir du Pont-Mahaud, terrain aux ânes, route d’Orgères (sortie Orgères – direction Pont-Péan). Deux séances adultes de 10:00 à 11:00 et une de 11:00 à 12:00 vers la partie sud avec Guillaume, le technicien eau et rivières qui a retrouvé le lit majeur et les lits mineurs du Tellé. Explications au fil de l’eau. Une séance enfants en continu de 10:00 à 12:00 avec Margot pour découvrir en s’amusant le Tellé et ses habitants (faune, flore), «Un milieu humide, à quoi ça sert ?»** **Maquette du bassin versant de la rivière Seiche et ses affluents ainsi que carte du Tellé réactualisée et de ses ruisseaux sont à découvrir** sur place (eau : reméandrage, ressource en eau, pollution/épuration, biodiversité, milieux humides…) avant de cheminer le long du Tellé et de ses espaces humides. L’histoire sera aussi au rendez-vous. Une activité enfants gratuite et ludique vous est également proposée sur le terrain aux ânes. **_Alors, n’hésitez plus, venez suivre nos écobalades et découvrir le samedi 18 septembre à Pont-Péan le ruisseau du Tellé et ses zones humides. Le temps d’une matinée de 10:00 à 12:00 avec des spécialistes de l’eau avec un zeste d’histoire, pour les grands comme pour les petits (activité enfants en continu de 10:00 à 12:00)._** **_Un bel espace nature chargé d’histoire à découvrir !_**

Entrée libre – se stationner dans le centre ville, près de la place du marché. Un pédibus est organisé pour se rendre au Pont-Mahaud

