Le ruisseau des Aygalades, exemple d'écosystème urbain malade Malmousque, 22 février 2023, Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhone La station marine d’Endoume accueille à nouveau une rencontre conférence sur le thème de l’environnement et de l’écologie.



Dans un contexte de changement global, les zones urbaines méditerranéennes doivent faire face à l’augmentation de la température, à la rareté des ressources, aux risques d’inondation et à l’augmentation des pollutions.



Passer de la « ville sanitaire » à la « ville durable » avec la mise en place d’infrastructures vertes et la restauration des écosystèmes urbains devient une urgence. Dans cette conférence nous prendrons l’exemple du ruisseau des Aygalades fortement impacté par les activités humaines. Le dernier mercredi de chaque mois à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la station marine d’Endoume. carole.borchiellini@imbe.fr +33 6 17 09 86 43 Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement

