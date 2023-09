Cet évènement est passé Le Rugby Studio SG Village Rugby Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le Rugby Studio SG Village Rugby Paris, 8 septembre 2023, Paris. Du vendredi 08 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 21h00

.Tout public. gratuit Directement sur le stand Société Générale, du Village Rugby Commentez des essais mythiques de la Coupe du Monde de Rugby ! Echauffez votre voix et prenez la place des commentateurs au cours d’actions iconiques de la

Coupe du Monde de Rugby. Repartez avec votre vidéo souvenir et tentez de remporter

des maillots du XV de France ou encore vos places pour la compétition

dont la Finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Village Rugby Place de la Concorde 75008 Paris Contact :

