Le Mans Sarthe Dans le cadre de Le Mans Sonore Conférence et performance Lieu : Campus universitaire « La petite rotonde » du CROUS Mardi 25/01 14h30-15h30 séance scolaire (4ème->terminale)

Mardi 25/01 18h30-19h30 tout public

Jeudi 26/01 18h30-19h30 tout public Public : tout public et scolaires

Tarif : gratuit Une conférence/concert sur le bruit des abeilles dans leur ruche, animée par Félix Foucart (Laboratoire d’acoustique de l’Université du Mans) et Simon Carbonnel (musicien électro).

Peut-on danser sur le bruit des abeilles ? Avec quels outils peut-on étudier le bourdonnement ? Quel est le son des abeilles dans leur ruche ?

