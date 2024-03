Le Rucher Ecole de Roubaix vous invite à découvrir et à vous initier à la botanique. Jardin de chlorophylle Roubaix, samedi 6 avril 2024.

Le Rucher Ecole de Roubaix vous invite à découvrir et vous initier à la botanique le 6 Avril 2024.

Présenter par Monsieur Alexandre Fruleux.

Maitre de conférence en botanique, faculté de pharmacie de Lille.

Au programme :

.introduction à la botanique

. Comprendre la fleur et le lien avec les abeilles.

Jardin de chlorophylle 315 Grand rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

