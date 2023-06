Visite du Rucher des Pots Le Rucher des Pots Paizay-le-Sec Paizay-le-Sec Catégories d’Évènement: Paizay-le-Sec

Vienne Visite du Rucher des Pots Le Rucher des Pots Paizay-le-Sec, 10 juillet 2023, Paizay-le-Sec. Visite du Rucher des Pots Lundi 10 juillet, 14h00 Le Rucher des Pots Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96 Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous propose de découvrir le métier d’apiculteur récoltant en compagnie de Monsieur Morillon. Installé depuis 2019, il possède environ 200 colonies d’abeilles et fabrique également des produits à base de son miel : pain d’épices et bonbons fourrés au miel.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

