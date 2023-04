Visite du rucher derrière le château de Tanlay Le rucher derrière le château Tanlay Catégories d’évènement: Tanlay

Visite du rucher derrière le château de Tanlay Le rucher derrière le château, 4 juin 2023, Tanlay. Visite du rucher derrière le château de Tanlay Dimanche 4 juin, 10h00, 14h00 Le rucher derrière le château Entrée libre Venez découvrir le rucher derrière le château de Tanlay. Ce sera l’occasion d’admirer la trajectoire des abeilles, ou encore d’écouter le chant de la nature qui se perpétue. Profitez de ce lieu calme en évolution humaine, floristique, faunistique et entomologique. Des visites commentées des ruchers sont proposées. Le rucher derrière le château 7 rue Ballot Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté La trajectoire des abeilles… le chant de la nature qui se perpétue. Entre laisser faire et chantier participatif. Un lieu calme en évolution humaine, floristique, faunistique et entomologique. Dégustation/vente des miels produits sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © David Mangin

