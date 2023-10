Cet évènement est passé Atelier « Obsolescence programmée » Le Rucher Créatif Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Atelier « Obsolescence programmée » Le Rucher Créatif Troyes, 20 octobre 2023, Troyes. Atelier « Obsolescence programmée » Vendredi 20 octobre, 14h30 Le Rucher Créatif Apprenez l’origine, ses enjeux et l’applications dans l’informatiques ainsi que quelques moyens pour lutter contre l’obsolescence programmée.

Dans cet atelier, Benoît vous montrera aussi l’intérieur d’un pc et comment démonter puis remonter un disque dur. Sans inscription

Gratuit pour tous. Le Rucher Créatif 17 rue du Colonel Driant 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:30:00+02:00 – 2023-10-20T17:30:00+02:00

2023-10-20T14:30:00+02:00 – 2023-10-20T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Le Rucher Créatif Adresse 17 rue du Colonel Driant 10000 Troyes Ville Troyes Departement Aube Lieu Ville Le Rucher Créatif Troyes latitude longitude 48.294777;4.067806

Le Rucher Créatif Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/