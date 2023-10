Cet évènement est passé Atelier couture et rafistolage Le Rucher Créatif Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Atelier couture et rafistolage Le Rucher Créatif Troyes, 20 octobre 2023, Troyes. Atelier couture et rafistolage Vendredi 20 octobre, 14h30 Le Rucher Créatif Si vous avez un vêtement à réparer (fermeture éclair cassée, bouton à recoudre, accroc, ourlet décousu…) ou que vous souhaitez apprendre quelques bases, vous êtes les bienvenue.es ! Sans inscription

Gratuit pour tous ! Le Rucher Créatif 17 rue du Colonel Driant 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

