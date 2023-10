Cet évènement est passé Atelier Diagnostique et Réglage Vélos Le Rucher Créatif Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Atelier Diagnostique et Réglage Vélos Le Rucher Créatif Troyes, 20 octobre 2023, Troyes. Atelier Diagnostique et Réglage Vélos Vendredi 20 octobre, 14h30 Le Rucher Créatif Venez diagnostiquer et régler facilement vos vélos avec les Les Cadr’Aciers. Nous ne changerons pas de pièces détachées, vous pourrez alors prendre rendez-vous pour le faire réparer plus tard.

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION : la présence des Les Cadr’Aciers sera garantie à partir de 6 inscrits.

Tarif : gratuit pour tous !

Lien d’inscription : https://bit.ly/3rEJwV0 UNIQUEMENT POUR L’ATELIER VELO ! Le Rucher Créatif 17 rue du Colonel Driant 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3rEJwV0 »}] [{« link »: « https://bit.ly/3rEJwV0 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:30:00+02:00 – 2023-10-20T17:30:00+02:00

