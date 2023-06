Journée festive Le Rucher An’imé Cieux, 2 juillet 2023, Cieux.

Cieux,Haute-Vienne

Marché de producteurs et artisans avec leurs ateliers, démonstrations. Restauration et buvette sur place..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 17:00:00. .

Le Rucher An’imé

Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Farmers’ and craftsmen’s market with workshops and demonstrations. Catering and refreshments on site.

Mercado de agricultores y artesanos con talleres y demostraciones. Comida y refrescos in situ.

Markt mit Erzeugern und Handwerkern mit ihren Werkstätten, Vorführungen. Verpflegung und Getränke vor Ort.

